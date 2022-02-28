Случайные собутыльники ограбили жителя Медного в Тверской области

Злоумышленников задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию о грабеже заявил 69-летний житель села Медное. Вечером к мужчине подошли двое неизвестных и отняли кошелек с деньгами. Ущерб составил 50 000 рублей.

Выяснилось, что в день происшествия мужчина расплачивался в продуктовом магазине. В очереди за ним стояли двое других посетителей, одному из которых не хватило денег рассчитаться за спиртное. Потерпевший одолжил малознакомому мужчине 500 рублей. Мужчины вместе выпили на улице, а когда потерпевший пошел домой, новые знакомые догнали его и забрали остальные деньги.

Фигурантами оказались безработные жители Медного 38 и 42 лет. Похищенные деньги они поделили, купили выпивку и алкоголь.

По статье "Грабеж" на них завели уголовное дело.