В одной из школ Тверской области учащихся кормили с нарушениями

В школьной столовой выявлены нарушения Фото: Вадим МАЦНЕВ

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки выявлены нарушения при организации питания в Хабоцкой общеобразовательной школе.

Установлено, что учреждением не разработана программа производственного контроля, не проводятся лабораторные исследования и испытания продуктов питания.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении и вынесен штраф 5000 рублей.

Директору школы внесено представление, виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.