В одной из школ Тверской области учащихся кормили с нарушениями

В школьной столовой выявлены нарушения
Фото: Вадим МАЦНЕВ
Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки выявлены нарушения при организации питания в Хабоцкой общеобразовательной школе.
Установлено, что учреждением не разработана программа производственного контроля, не проводятся лабораторные исследования и испытания продуктов питания.
В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении и вынесен штраф 5000 рублей.
Директору школы внесено представление, виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.