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Общество28 февраля 2022 8:02

В одной из школ Тверской области учащихся кормили с нарушениями

Виновный оштрафован на 5000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В школьной столовой выявлены нарушения

В школьной столовой выявлены нарушения

Фото: Вадим МАЦНЕВ

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки выявлены нарушения при организации питания в Хабоцкой общеобразовательной школе.

Установлено, что учреждением не разработана программа производственного контроля, не проводятся лабораторные исследования и испытания продуктов питания.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении и вынесен штраф 5000 рублей.

Директору школы внесено представление, виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.