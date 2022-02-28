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Общество28 февраля 2022 6:16

Прокуратура обязала администрацию отремонтировать мост в Фировском районе Тверской области

Строение частично обрушено
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Фировского района в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения со стороны местной администрации.

Установлено, что в районе деревни Старое Козьяново имеется мост через реку Граничная, который находится в аварийном состоянии, объект частично обрушен.

Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации сельского поселения. Судом на орган местного самоуправления возложена обязанность привести мост в порядок.

Решение суда в законную силу не вступило.