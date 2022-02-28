Прокуратура обязала администрацию отремонтировать мост в Фировском районе Тверской области

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"
Прокуратурой Фировского района в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения со стороны местной администрации.
Установлено, что в районе деревни Старое Козьяново имеется мост через реку Граничная, который находится в аварийном состоянии, объект частично обрушен.
Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации сельского поселения. Судом на орган местного самоуправления возложена обязанность привести мост в порядок.
Решение суда в законную силу не вступило.