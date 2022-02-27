Мужчина похитил из частного дома в Тверской области три бутылки виски и выпил их

Похищенный алкоголь злоумышленник успел употребить до задержания. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В частный дом в посёлке Озерки Западнодвинского района проник вор. Разбил окно и похитил телевизор и три бутылки виски. Следы взлома обнаружил хозяин дома, житель Москвы. Он написал заявление в полицию. Сумма ущерба составила порядка 20 000 рублей.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода злоумышленника. Криминалисты изъяли следы обуви предполагаемого подозреваемого, - сообщили детали расследования преступления в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность преступника. Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции, где дал признательные показания. Похищенный телевизор изъят и в скором времени будет возвращен законному владельцу. Алкоголь злоумышленник уже успел выпить.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - сообщили в полиции.