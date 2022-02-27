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Общество27 февраля 2022 15:27

Власти Тверской области утвердили границы пяти особо охраняемых природных территорий

Площадь объектов составляет более 2,4 тысячи гектаров
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В Тверской области утверждены границы 5 особо охраняемых природных территорий.

В Тверской области утверждены границы 5 особо охраняемых природных территорий.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Власти Тверской области утвердили границы пяти особо охраняемых природных территорий в Фировском районе. Решение принято на заседании Президиума правительства области. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, общая площадь этих земель составила 2,4 тысячи га.

Статус особо охраняемых территорий присваивают памятникам природы и природным заказникам для их правовой защиты.

- Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. На этих территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению. Это складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, складирование твердых и жидких отходов, рубки леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий, -пояснили в областном правительстве.