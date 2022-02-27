Временные отключения света будут 28 февраля у жителей Заволжского и Московского районов Твери

28 февраля, в Твери по причине проведения ремонтных либо профилактических работ будет отключено электричество. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Организация «Тверьгорэлектро» сообщила об отключениях электроэнергии, запланированных на понедельник, 28 февраля.

Локальные отключения света будут в домах Заволжского и Московского районов Твери. Энергетики сообщают, что отключения будут длиться не более 2-3 часов.

Не будет света в первой половине дня в домах на улице Сердюковской на Третьяковском переулке, 1-м и 2-м проездах Добролюбова, Дурмановском переулке, улицах Белинского, Ломоносова и Добролюбова.

Во второй половине дня не будет света в некоторых жилых домах, детсадах и поликлинике Химинститута.

В течение дня не будет света на улице и проезде Кутузова, на улице Шишкова, Бульварном проезде, Исакиевском и Литейном переулках.