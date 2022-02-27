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Происшествия27 февраля 2022 14:44

В Твери при столкновении легковушки и «ГАЗели» ранена 20-летняя пассажирка

Пострадавшую скорая увезла в больницу
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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На улице Макарова в Твери столкнулись два автомобиля. Фото: УГИБДД по Тверской области

На улице Макарова в Твери столкнулись два автомобиля. Фото: УГИБДД по Тверской области

27 февраля в Твери у дома №101 на улице Макарова произошло ДТП. Столкнулись легковушка и фургон «ГАЗель».

Подробности происшествия сообщили в региональном УГИБДД.

В ведомстве пояснили, что 24-летний водитель легковушки «Daihatsu» выехал на встречку, где врезался в "ГАЗель".

В аварии серьезно пострадала 20-летняя пассажирка «Daihatsu». Прибывшие на место медики «скорой» диагностировали у девушки множественные переломы. Ее направили на лечение в больницу скорой медпомощи.