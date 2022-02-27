В Твери Российский Красный Крест открыл пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Российский Красный Крест открывает пункты сбора гуманитарной помощи беженцам с Украины по всей стране.

В Твери на улице Крылова, 28 Российский Красный Крест открыл пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с Украины. Об этом сообщается в официальной группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Здесь принимают продукты, одежду и средства гигиены. Пункт работает по будням с 9 до 17 часов, в пятницу до 16 часов.

Подобные пункты сбора помощи открыты во многих городах страны. Российский Красный Крест уже открыл 36 пунктов. Организация также собирает деньги для помощи беженцам.

"Продолжается сбор средств на помощь жителям ДНР и ЛНР и дооборудование пунктов временного размещения. Счет для сбора пожертвований открыт на redcross.ru и мывместе.рф", — говорится в сообщении Российского Красного Креста.