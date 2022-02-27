В Тверской области мужчина пытался расплатиться фальшивой купюрой в магазине игрушек

Поймать злоумышленника помогла бдительная продавщица.

В Торжке полицейские задержали 28-летнего мужчину, который хотел расплатиться за товар фальшивой купюрой в магазине игрушек. Вычислить злоумышленника помогла бдительная продавщица, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

Продавщица заподозрила неладное и отказалась принимать его деньги. Когда покупатель ушёл, сообщила о случившимся в полицию. Полицейские узнали, что после этого подозреваемый пошёл в другой магазин. Здесь фальшивую купюру приняли. Полицейские отсмотрели камеры слежения, составили портрет злоумышленника и изучили его приблизительный путь следования. В итоге, по горячим следам злоумышленник, а он приехал из Твери, был задержан.

- Следственным отделом МО МВД России "Торжокский" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 186 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — сообщили в полиции.