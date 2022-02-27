МЧС России отменило проверку систем экстренного оповещения населения в Твери

Сообщается, что проверка перенесена, сроки проведения пока неизвестны.

2 марта в Твери отменена техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

О причинах отмены проверки не сообщается, известно лишь, что это санкционировано МЧС России. Это касается не только Твери, но и других российских городов, где в этот день должны были завыть страны.

Проверка перенесена на другой день. О дате пока не сообщается. Проверка должна была быть плановой, сирены должны были завыть в 10.30. Планировалось задействованы рупоры, а по телевидению запустить трансляцию информационных сообщений.