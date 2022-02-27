На детской площадке в посёлке Тверской области установят домик Бабы Яги

Возможно, домик будет похож на этот. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В поселке Овсище Вышневолоцкого городского округа будет обустроена новая детско-спортивная площадка, где будут тренажеры, песочница, карусели и домик Бабы Яги. Все это установят в рамках программы поддержки местных иницициатив. Общая стоимость площадки - 1,6 млн рублей. Посодействовать в решении вопроса на личном приеме граждан местной жительнице Надежде Михайловой обещал губернатор Игорь Руденя, сообщается в официальном релизе областного правительства.

В поселке Овсище проживает более 260 человек, на его территории работает Овсищенская основная школа и ее филиал для детей дошкольного возраста. Всего в поселке обучается порядка 30 детей, для которых необходимо место для занятий спортом и развлечений.

Смонтировать и открыть площадку для посещений планируется уже в августе этого года.