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Общество27 февраля 2022 5:49

На детской площадке в посёлке Тверской области установят домик Бабы Яги

В поселке Овсище Вышневолоцкого городского округа обустроят обустроят спортивную площадку
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Возможно, домик будет похож на этот.

Возможно, домик будет похож на этот.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В поселке Овсище Вышневолоцкого городского округа будет обустроена новая детско-спортивная площадка, где будут тренажеры, песочница, карусели и домик Бабы Яги. Все это установят в рамках программы поддержки местных иницициатив. Общая стоимость площадки - 1,6 млн рублей. Посодействовать в решении вопроса на личном приеме граждан местной жительнице Надежде Михайловой обещал губернатор Игорь Руденя, сообщается в официальном релизе областного правительства.

В поселке Овсище проживает более 260 человек, на его территории работает Овсищенская основная школа и ее филиал для детей дошкольного возраста. Всего в поселке обучается порядка 30 детей, для которых необходимо место для занятий спортом и развлечений.

Смонтировать и открыть площадку для посещений планируется уже в августе этого года.