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Звезды27 февраля 2022 5:31

Картинная галерея в Твери представляет программу «200 птиц для Льва Мея»

В областной картинной галерее подготовили программу к 200-летию со дня рождения поэта, драматурга и переводчика Льва Мея
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Афиша программы. Фото: Тверская областная картинная галерея

Афиша программы. Фото: Тверская областная картинная галерея

27 февраля Тверская областная картинная галерея ждёт гостей на музейно-театральную программу «200 птиц для Льва Мея». Это мероприятие подготовлено к 200-летию со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Льва Александровича Мея (1822-1862).

«Участников события ждут прогулка по постоянной экспозиции Тверской областной картинной галереи, стихотворения Мея и рассказ об образах птиц в произведениях искусства, представленных в императорском дворце,» -сообщают организаторы.

Также в этот день состоится премьера моноспектакля Алексея Зинатулина по рассказу поэта «Гривенник» – вариации на тему гоголевской «Шинели», рассуждение о жизни, любви и счастье маленького человека. На моноспектакле выступит оперная певица Елена Наказная, которая исполнит несколько романсов на стихи поэта.

Предварительная запись по телефону: (4822) 34-31-56, 34-62-43.