Школьники и студенты 27 февраля смогут бесплатно посетить Ржевский филиал Музея Победы

Мемориал подо Ржевом 27 февраля можно посетить бесплатно. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

27 февраля школьники, студенты и многодетные семьи Тверской области смогут бесплатно посетить Ржевский филиал Музея Победы. Об однодневной акции сообщила администрация музея.

Для свободного прохода достаточно предъявить на кассе соответствующее удостоверение.

Бесплатно можно будет осмотреть экспозицию в павильоне Мемориала Советскому солдату и в музее «Ставка Сталина».

Напомним, интерактивный музей Мемориала Советскому солдату посвящен истории боев на Ржевско-Вяземском направлении. В экспозиции представлены фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы.

Деревянный домик в деревне Хорошево, где расположена экспозиция «Ставка Сталина» воссоздаёт быт избы, где ночевал главнокомандующий во время посещения фронта подо Ржевом, здесь также представлены фото и документы военной поры.