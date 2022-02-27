В Твери умерла врач и общественный деятель Светлана Евдокимова

Светлана Михайловна Евдокимова. Фото: Министерство здравоохранения Тверской области

25 февраля в Твери умерла врач Светлана Евдокимова, один из самых заслуженных медиков региона, активный общественный деятель. Некролог опубликован на сайте регионального Минздрава. О причине смерти коллеги не сообщают.

Свою трудовую деятельность Евдокимова, приехавшая в Калинин для окончания ординатуры из Горького (ныне Нижний Новгород), начинала участковым врачом-терапевтом. После окончания ординатуры была принята заведующей терапевтическим отделением поликлиники 2-й городской больницы Калинина. С марта 1974 года работала заместителем главврача по медицинской части горбольницы №3. С февраля 1979 года она - заместитель главврача городской больнице № 6, а с августа 1988 года - главный врач.

С апреля 2002 года Евдокимова работала в Управлении здравоохранения администрации Твери. А в марте 2005 года перешла на Тверскую станцию скорой медицинской помощи на должность заведующей экспертно-аналитическим отделом. В январе 2012 года она была принята на должность врача-методиста Областной клинической больницы и в этой должности отработала до мая 2020 года. Общий стаж работы в отрасли здравоохранения – 55 лет.

Активно занималась общественной деятельностью. Она возглавляла Совет ветеранов областной клинической больницы. Вела работу по организации таких мероприятий, как поздравления с Днем Победы, Днем пожилого человека, с Днем медицинского работника, методическую работу. Награждена значком «Отличник здравоохранения».