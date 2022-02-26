В ночь на 1 марта в Твери похолодает до -13 градусов

Ночи в Тверской области будут морозными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Календарная весна в Тверской области начнется с похолодания и ночных морозков. До -8 градусов столбик термометра опустится еще 27 февраля, в ночь на понедельник -10 градусов, днем +2. Такие данные приводит на сайте Тверской гидрометцентр.

Ночь 1 марта будет холодной и безветреной: -13 градусов мороза, а днем - резкий перепад до +2 и солнечно.

Днем в среду, 2 марта, -1... +4 днем, ночью -10 градусов.

Синоптики и спасатели МЧС предупрежают жителей Тверской области об опасности выхода на лед.

- На водных объектах началось разрушение ледяного покрова, - написано в экстренном предупреждении.

Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов!