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Общество26 февраля 2022 14:37

В ночь на 1 марта в Твери похолодает до -13 градусов

Синоптики дали прогноз на начало весны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Ночи в Тверской области будут морозными

Ночи в Тверской области будут морозными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Календарная весна в Тверской области начнется с похолодания и ночных морозков. До -8 градусов столбик термометра опустится еще 27 февраля, в ночь на понедельник -10 градусов, днем +2. Такие данные приводит на сайте Тверской гидрометцентр.

Ночь 1 марта будет холодной и безветреной: -13 градусов мороза, а днем - резкий перепад до +2 и солнечно.

Днем в среду, 2 марта, -1... +4 днем, ночью -10 градусов.

Синоптики и спасатели МЧС предупрежают жителей Тверской области об опасности выхода на лед.

- На водных объектах началось разрушение ледяного покрова, - написано в экстренном предупреждении.

Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов!