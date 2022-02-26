Ушёл из жизни почётный юрист Тверской области Николай Мальцев

Николай Мальцев умер на 70-м году жизни Фото: Тверской областной суд

В Твери 26 февраля 2022 года ушел из жизни заслуженный юрист Российской Федерации, почетный юрист Тверской области Николай Мальцев. Ему было 69 лет. Некролог опубликован на сайте Тверского областног суда.

- Судейское сообщество Тверской области выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-заместителя председателя Тверского областного суда Николая Ивановича Мальцева, - написано в некрологе.

Работая в Тверском областном суде в должности исполняющего обязанности председателя суда, заместителя председателя суда, председателя судебной коллегии по уголовным делам, Николай Иванович зарекомендовал себя с исключительно положительной стороны.

По словам коллег, он обладал исключительными знаниями в профессиональной сфере, отличался высокой личной работоспособностью и добросовестностью. При этом он никогда не скупился делится своими знаниями, не теряя ни на минуту исключительной доброжелательности и чуткости к тем, кто обращается к нему за поддержкой при разрешении сложных правовых коллизий.

Профессиональные достижения Николая Ивановича неоднократно отмечались на различных уровнях.