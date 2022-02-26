Житель Тверской области на сайте мошенников купил билеты в театр за 20 000 рублей

Мужчина лишился денег на неизвестном сайте Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратился с заявлением о краже 29-летний житель Твери. В интернет-мессенджере мужчина переписывался с неизвестным человеком, который предложили купить билеты в театр по выгодной цене.

Заявитель перешёл по ссылке, которую ему скинули, ввел даные карты и пароль операции. Через некоторое время со счёта произошло списание 19 900 рублей, а аферист перестал выходить на связь.

Злоумышленника разыскивают сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ "Кража".