"Автомеханик" в Тверской области обманывал автовладельцев, предлагая свои услуги

В Тверской области выявили автомеханика-мошенника Фото: архив "КП"

В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в мошенничестве.

По данным оперативников, осенью 2021 года подозреваемый незаконно завладел автомобилем "Suzuki Grand vitara", принадлежащим 57-летней жительнице Калининского района. Мужчина взял автомобиль на ремонт, получил предоплату и ключи, но работу не выполнил, а продал машину другому человеку. Похищенный автомобиль разыскали.

По аналогичной схеме фигурант обманул мужчину. Предложив ему услуги по ремонту, оформил фиктивный договор, а потом продал машину в городе Кимры за 50 тысяч рублей неизвестному лицу.

Злоумышленника проверяют на причастность к подобным преступлениям. Ведётся следствие.