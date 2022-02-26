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Общество26 февраля 2022 8:02

В Тверской области с работника спортшколы незаконно удержали 4000 рублей

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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С работника незаконно удержали 4000 рублей

С работника незаконно удержали 4000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Молоковского района обратился работник детско-юношеской спортивной школы и сообщил, что в отношении него отделом образования местной администрации нарушено трудовое законодательство.

В ноябре 2021 года работодателем из заработной платы работника необоснованно удержаны 4000 рублей в качестве компенсации излишне выплаченной заработной платы за апрель 2021 года.

Прокурором района заведующей отделом образования администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Заявителю вернули деньги.