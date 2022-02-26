Бывший охотник незаконно хранил порох в Тверской области

На мужчину завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя одной из деревень Удомельского ГО. Мужчина подозревается в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Сотрудники полиции обнаружили у бывшего охотника четыре банки с бездымным порохом. Общая масса взрывчатого вещества составила 884,4 грамма.

Подозреваемый пояснил, что ранее увлекался охотой. После аннулирования разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия и патронов остался порох.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом.