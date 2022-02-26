В Твери стартовал муниципальный этап конкурса "Воспитатель года - 2022"

В Твери выбирают "Воспитателя года-2022" Фото: администрация Твери

25 февраля в тверском Дворце творчества детей и молодежи состоялась торжественная церемония открытия муниципального этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года России – 2022".

Состязания включают один заочный и два очных тура. Члены жюри уже оценили "Интернет-портфолио" конкурсантов и их визитные карточки "Я – педагог!".

В конкурсе профессионального мастерства будут участвовать представители 11 муниципальных дошкольных образовательный учреждений города:

Кичунова Ирина Анатольевна – воспитатель МБДОУ №92;

Беспалова Алина Эвальдовна - воспитатель МБДОУ №105;

Соловьева Мария Викторовна - воспитатель МБДОУ №132;

Соловьева Мария Владимировна - воспитатель МБДОУ №115;

Иванова Ирина Ивановна - воспитатель МБДОУ №163;

Куренкова Светлана Анатольевна - воспитатель МБОУ СШ №9;

Суханова Марина Михайловна - воспитатель МБДОУ №9;

Козырева Полина Андреевна - воспитатель МБДОУ №38;

Черная Анна Геннадьевна - воспитатель МБДОУ №135;

Новикова Анна Викторовна – учитель-логопед МБДОУ №133;

Соловьева Алена Игоревна - воспитатель МБДОУ №93.

Первый очный тур стартует 3 марта и продлится 10 дней. Заключительный этап пройдет с 15 по 22 марта. Победителя и призеров объявят 25 марта.

Победитель и призеры муниципального этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года России – 2022" представят Тверь на региональном этапе конкурса.

Отметим, что "КП"-Тверь" явлется информационным партнером мероприятия, в ближайшее время на сайте будет доступно голосование.