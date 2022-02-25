За последние семь дней в Тверской области в ковидных госпиталях количество занятых коек снизилось почти на 14%

В регионе. согласно официальной информации, снизилось количество госмпитализированных коронавирусных больных. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя провел заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

Там отмечено, что сокращается число пациентов в ковидных госпиталях, развернутых на базе ряда больниц Верхневолжья.

- С 18 по 25 февраля количество занятых коек снизилось почти на 14%, - уточняет пресс-служба областного правительства.

По данным Роспотребнадзора, сейчас порядка 69% всех случаев заболевания в регионе приходится на штамм «Омикрон», а количество лабораторно подтверждённых случаев заражения «Дельтой» снижается.

Прививочные пункты Верхневолжья работают как в будни, так и в выходные дни.

В настоящее время прививку сделали свыше 670 тысяч жителей Верхневолжья, из них более 249 тысяч - граждане старше 60 лет.

В регионе проводится также вакцинация подростков. Иммунизация несовершеннолетних от 12 до 17 лет организована в центральных районных больницах, в Твери – в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Запись ведется по единому номеру «122» и через сайт ДОКБ.