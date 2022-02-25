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Происшествия25 февраля 2022 16:50

Пропавшего в Твери 13-летнего мальчика нашли полицейские

На мать ребёнка составлен административный протокол
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мальчика нашли у одного из кафе.

Мальчика нашли у одного из кафе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

13-летнего мальчика, пропавшего в Твери, нашли сотрудники полиции. Как сообщили в Управлении МВД по Тверской области, его обнаружили на улице Паши Савельевой, возле кафе «Чикен-Хауз».

Напомним, 13-летний ребёнок пропал в Заволжском районе Твери. Сообщение об об этом поступило 25 февраля в следственный отдел регионального СКР и полицию. Были организованы поисковые мероприятия. Выяснилось, что мальчик уже не единожды уходил из дома. Сотрудники полиции и подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) провели профилактическую беседу. В отношении мамы мальчика составлен протокол об административном правонарушении по ст.5.35 КОАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».