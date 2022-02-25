Тверская лыжница Дарья Непряева стала чемпионкой мира по лыжным гонкам среди юниоров

Дарья Непряева стала чемпионкой мира среди юниоров Фото: ПТО

Тверская лыжница Дарья Непряева завоевала золотую медаль Чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров. Соревнования прошли в норвежском Линге 25 февраля.

Медали разыграли в гонке на 5 км классическим стилем среди девушек до 20 лет. Дарья Непряева показала результат 14.30,1 мин.

Воспитанница Заслуженного тренера России Александра Смирнова, который работал с ее мамой и старшей сестрой Натальей Непряевой, выиграла у Елизаветы Бекишевой 2,9 секунды. Бронзовую медаль с отставанием от Непряевой + 4,0 завоевала Эмма Мерк из Норвегии.

Напомним, два дня назад в составе российского квартета Дарья Непряева завоевала в Норвегии серебро в эстафете.