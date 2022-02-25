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Происшествия25 февраля 2022 15:57

Молодой мужчина украл и проиграл в онлайн-казино полмиллиона рублей в Твери

Злоумышленника разыскали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Деньги мужчина проиграл в онлайн-казино

Деньги мужчина проиграл в онлайн-казино

Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию о краже 500 000 рублей заявил 61-летний житель Твери. Полицейские начали розыскные мероприятия, в ходе которых вышли на след подозреваемого.

Выяснилось, что долгое время потерпевший распивал у себя дома алкоголь со знакомой женщиной. В один из дней к ним присоединился ее безработный 34-летний сын. Во время застолья мужчина рассказал о сбережениях. Незаметно злоумышленник залез в шкаф, забрал деньги и ушел.

В полиции фигурант рассказал, что проиграл деньги в онлайн-казино. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.