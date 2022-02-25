Тверская лыжница Наталья Непряева удостоена Ордена Дружбы

Наталья Непряева удостоена Ордена Дружбы Фото: Альберт БОЙКОВ

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами. Ордена Дружбы удостоена президент федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева.

- Ваши выдающиеся достижения на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине получили высокую оценку на государственном уровне. Ваш пример вдохновляет тысячи юных спортсменов, способствует росту популярности лыжного спорта в Тверской области и всей нашей стране. Жители Верхневолжья гордятся Вашими успехами. Желаем Вам новых побед на российских и международных соревнованиях, – поздравил спортсменку с наградой губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Заслуженный мастер спорта России Наталья Непряева на XXIV зимних Олимпийских зимних играх в Пекине завоевала золото, серебро и бронзу в различных дисциплинах. Является бронзовым призером XXIII Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Спортсменка награждена знаком "За заслуги в развитии Тверской области".