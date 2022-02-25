В Твери с 1 марта изменится расписание 34 автобусов

Маршруты автобусов изменятся с 1 марта Фото: Виктория ТУШКОВА

С 1 марта по просьбам пассажиров "Транспорт Верхневолжья" скорректирует маршруты автобусов в Твери.

Будет скорректировано расписание ряда маршрутов. Изменения коснутся автобусов №2, №3, №6, №10, №12, №15, №20, №21, №30, №31, №33, №41, №42, №43, №44, №51, №56, №104, №107, №112, №116, №120, №122, №125, №125р, №132, №177, №208, №211, №222, №223, №225, №228, №233.

Так, автобусы №33, №42 изменят путь следования. Маршруты №15, №44, №228 будут продлены. У ряда автобусов изменится расписание, на маршруте №3 будут работать два автобуса, увеличится количество рейсов.

На маршруте №10 будет добавлен утренний рейс в направлении Химинститута.

- Корректировки вносятся для удобства жителей Твери. Будьте внимательны перед поездкой и следите за изменениями в расписании, - отметили в "Транспорте Верхневолжья".

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика.