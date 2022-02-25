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Общество25 февраля 2022 14:53

Врачам Тверского областного психоневрологического диспансера можно задать вопросы онлайн

Медучреждение создало группу в соцсети
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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В сообществе будет размещаться полезная информация.

В сообществе будет размещаться полезная информация.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тверской областной психоневрологический диспансер создал официальную группу в социальной сети.

В сообществе будет размещаться актуальная информация об услугах, специалистах и событиях диспансера. Отмечается, что у пациентов появится возможность задать вопрос профильным специалистам: как взрослым, так и детским.

"Наша официальная группа создана, чтобы вы могли получить достоверную информацию, быть в курсе последних событий психоневрологического диспансера и могли задать вопрос нашим специалистам", - говорится в приветствии главного врача медучреждения Наталья Максимовой.