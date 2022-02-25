Следственный комитет Тверской области напомнил жителям правила безопасного отдыха

Будьте внимательны вблизи водоемов и не выходите на лед Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Следователи призывают жителей Твери и области быть осмотрительными и осторожными во время отдыха, особенно вблизи водоемов.

- Строго запретите детям игры на льду и склонах. Не забывайте, что ледяная горка, накатанный берег реки – это места повышенной опасности, - напоминают в ведомстве.

Не выходите на опасный лед водоемов, будьте внимательны на дорогах, не подходите близко к стенам зданий и не стойте под крышами домов - есть опасность схода с крыш снега и льда.

Не оставляйте детей без присмотра.

При несчастном случае звоните по телефону экстренных служб "112". Во всех случаях ненадлежащего оказания услуг несовершеннолетним при занятиях видами спорта в специализированных местах отдыха и развлечений, можно обращаться на телефонную линию следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области "Ребенок в опасности" по номеру: 8-(4822)-65-63-42 и телефону доверия: 8 (4822) 65-63-41.