В Тверской области бесхозяйные линейные объекты обретут собственников

К линейным объектам относятся линии электропередач, связи, железные дороги и другие объекты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С декабря 2021 года у потенциальных собственников бесхозяйных линейных объектов появилась возможность признать свои права на такие объекты недвижимости, сообщает тверской Росреестр.

К линейным объектам относятся линии электропередач, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели, и другие подобные сооружения.

В настоящее время в Тверской области на государственном кадастровом учёте находится 1320 безхозяйных объектов.

«С заявлением о принятии на учёт бесхозяйных линейных объектов вправе обратиться лица, которые обязаны осуществлять их эксплуатацию», - пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Ирина Миронова.

Как уточнила директор ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тверской области Мария Мухина, важно, чтобы бесхозяйное имущество стояло на государственном кадастровом учёте. Если сведения об объекте отсутствуют, сначала необходимо поставить его на кадастровый учёт, а потом обращаться в суд за признанием права собственности.

За 2021 год в Тверской области поступило более 500 обращений по учету бесхозяйного имущества.