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Происшествия25 февраля 2022 14:22

В Твери пропал 13-летний мальчик

Организованы поиски ребенка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери ищут 13-летнего мальчика Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери ищут 13-летнего мальчика Фото: СУ СК РФ по Тверской области

13-летний Александр Булкин пропал в Заволжском районе Твери. Сообщение об исчезновении ребенка поступило 25 февраля в следственный отдел регионального СКР.

Следователем и криминалистами СКР осуществлен выезд по месту жительства мальчика.

Проводится доследственная проверка. Правоохранители опрашивают родственников, устанавливают свидетелей. Также организованы поисковые мероприятия.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.