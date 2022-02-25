В Твери пропал 13-летний мальчик

В Твери ищут 13-летнего мальчика Фото: СУ СК РФ по Тверской области

13-летний Александр Булкин пропал в Заволжском районе Твери. Сообщение об исчезновении ребенка поступило 25 февраля в следственный отдел регионального СКР.

Следователем и криминалистами СКР осуществлен выезд по месту жительства мальчика.

Проводится доследственная проверка. Правоохранители опрашивают родственников, устанавливают свидетелей. Также организованы поисковые мероприятия.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.