В Твери для выставки вырастили 100 тысяч тюльпанов

В Твери открывается выставка-продажа тюльпанов Фото: администрация Твери

27 февраля на территории МБУ "Зеленстрой" начнет работу традиционная выставка-продажа тюльпанов. В этом году сотрудники вырастили более 40 разных сортов. Всего около 100 тысяч цветов.

Выставка расположена в отдельном павильоне. Там же организована фотозона для посетителей. Желающие смогут приобрести букет и луковицы тюльпанов.

Выставка-продажа будет работать на ул. 2-я Лукина, 7 Б с 27 февраля до 8 марта.

Часы работы: 27 февраля – с 9:00 до 18:00, с 28 февраля по 7 марта - с 8:00 до 19:00. 8 марта - с 8:00 до 16:00.