В Тверской области за неделю госавтоинспекторы проверили 45 автобусов

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области сотрудники ГИБДД продолжают сплошные проверки водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За неделю, с 18 по 24 февраля, проверено 45 автобусов. Выявлены нарушения. В частности, водители управляли транспортными средствами с неисправностями, при которых запрещена перевозка пассажиров и эксплуатация техники. Нарушители привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.