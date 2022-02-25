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Общество25 февраля 2022 12:42

В Тверской области за неделю госавтоинспекторы проверили 45 автобусов

Нарушители оштрафованы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области сотрудники ГИБДД продолжают сплошные проверки водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За неделю, с 18 по 24 февраля, проверено 45 автобусов. Выявлены нарушения. В частности, водители управляли транспортными средствами с неисправностями, при которых запрещена перевозка пассажиров и эксплуатация техники. Нарушители привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.