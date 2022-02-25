Весна близко: в одном из тверских дворов распустились галантусы

Галантусы распустились в одном из дворов Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери, несмотря на неустойчивую февральскую погоду и морозные ночи, распустились первоцветы.

Нежные галантусы показались на клумбе у дома №60 по улице Склизкова в Московском районе. У подъезда, маленьких белых цветов - целая полянка.

По словам местных жителей, цветы в этом месте всегда зацветают рано, потому что рядом проходит труба теплотрассы. Почва прогревается быстрее. И пока везде ледянй покров - тут уже весна.

Галантус (Galanthus) - род из семейства Амариллисовых. Это многолетние луковичные растения, которые первыми появляются на клумбах, как только сходит снег. Насчитывается около 20 видов растений.

Галантусы с давних пор символизируют надежду на новую жизнь и скорый приход весны.

Целая полянка белоснежных первоцветов на клумбе Фото: Ольга ТРОФИМОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ботаническом саду в Твери расцветает белокопытник

Не заставили себя ждать в конце февраля первоцветы в Ботаническом саду. На территории расцветает белокопытник широкий.

- Каждый год они разные, те первые самые смелые цветы, встречающие новую весну. В этом году первым в саду расцветает белокопытник широокий (лат. Petasítes amplus). Это наш гость с острова Сахалин, который приехал в сад в прошлом году и на новом месте ему, видимо, очень понравилось, - написали работники в группе в соцсети.

Многолетнее травянистое корневищное растение - белокопытник (Petasites) относится к семейству Астровые. Используется как пищевое и декоративное растение.

Максимальная высота зарослей может достигать 1,5 м, по берегам речек - до 2,1 м. На одном цветоносе белокопытника насчитывается до 30 цветков. После цветения появляются листья, которые могут вырастать в ширину до 100-150 см.