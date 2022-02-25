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Общество25 февраля 2022 8:34

Бесплатная форма для школьников из многодетных семей в Тверской области будет четырех цветов

Предварительный реестр получателей планируется подготовить к 1 апреля
Алексей АНДРЕЕВ
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Варианты расцветок.

Варианты расцветок.

Фото: ПТО

Бордовая, серая, темно-синяя, чёрная – школьную форму такой расцветки (в зависимости от принятой в школе цветовой гаммы) бесплатно получат ученики 1-11 классов из многодетных семей Тверской области.

Как сообщает правительство региона, шить бесплатную форму для тверских школьников будут шить только местные предприятия. По предварительным оценкам, к будущему учебному году понадобится 29 тысяч комплектов.

Предварительный реестр получателей планируется подготовить к 1 апреля, до августа он будет корректироваться.

Необходимые организационные вопросы обсуждались на рабочей встрече в областном правительстве во главе с губернатором Игорем Руденей.