Бесплатная форма для школьников из многодетных семей в Тверской области будет четырех цветов

Варианты расцветок.
Фото: ПТО
Бордовая, серая, темно-синяя, чёрная – школьную форму такой расцветки (в зависимости от принятой в школе цветовой гаммы) бесплатно получат ученики 1-11 классов из многодетных семей Тверской области.
Как сообщает правительство региона, шить бесплатную форму для тверских школьников будут шить только местные предприятия. По предварительным оценкам, к будущему учебному году понадобится 29 тысяч комплектов.
Предварительный реестр получателей планируется подготовить к 1 апреля, до августа он будет корректироваться.
Необходимые организационные вопросы обсуждались на рабочей встрече в областном правительстве во главе с губернатором Игорем Руденей.