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Происшествия25 февраля 2022 8:06

В Твери мужчина украл из супермаркета две тушки красной рыбы

Подозреваемого задержала Росгвардия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Упраление Росгвардии по Тверской области

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Упраление Росгвардии по Тверской области

Сигнал "Тревога" поступил в Управление Росгвардии по Тверской области из супермаркета на Октябрьском проспекте в Твери.

Менеджер по безопасности заметил по камерам видеонаблюдения, как один из посетителей магазина попросил взвесить ему две красных рыбы, которые он положил в свою сумку и попытался пройти через кассубез оплаты товара.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя - ранее судимого 37-летнего жителя Калининского района. Мужчина в содеянном сознался. Помимо рыбы он утащил из магазина бутылку газировки. Ущерб составил более трех тысяч рублей.

Злоумышленника передали полиции и завели на него уголовное дело.