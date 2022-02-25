В Твери мужчина украл из супермаркета две тушки красной рыбы

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Упраление Росгвардии по Тверской области

Сигнал "Тревога" поступил в Управление Росгвардии по Тверской области из супермаркета на Октябрьском проспекте в Твери.

Менеджер по безопасности заметил по камерам видеонаблюдения, как один из посетителей магазина попросил взвесить ему две красных рыбы, которые он положил в свою сумку и попытался пройти через кассубез оплаты товара.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя - ранее судимого 37-летнего жителя Калининского района. Мужчина в содеянном сознался. Помимо рыбы он утащил из магазина бутылку газировки. Ущерб составил более трех тысяч рублей.

Злоумышленника передали полиции и завели на него уголовное дело.