В Твери начался муниципальный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022"

В Твери выбирают "Учителя года" Фото: администрация Твери
24 февраля в тверском Дворце творчества детей и молодежи состоялось торжественное открытие муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022".
Конкурс профессионального мастерства среди педагогов проводится в Твери в 31-й раз. Впервые участники представили жюри "Медиавизитки" - видеоролики с рассказами о своих профессиональных достижениях.
В очных турах примут участие 12 учителей:
- Сурова Жанна Юрьевна – учитель математики МОУ «Многопрофильная гимназия №12»;
- Дмитриев Сергей Вячеславович - учитель географии МОУ «Тверской лицей»;
- Куликова Карина Владимировна - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №42;
- Кочеткова Любовь Вячеславовна - учитель начальных классов МБОУ СОШ №34;
- Скапачева Елена Ивановна - учитель начальных классов МБОУ ЦО им. А.Атрощанка;
- Химченко Екатерина Андреевна - учитель музыки МОУ СОШ №14;
- Чашкина Ольга Евгеньевна - учитель физики МБОУ СОШ №18;
- Смирнов Алексей Борисович - учитель физики МОУ СОШ №25;
- Морозова Анна Михайловна - учитель истории и обществознания МОУ СОШ №40;
- Воронков Марк Евгеньевич - учитель информатики МОУ СОШ №20
- Мендаленков Михаил Михайлович - учитель начальных классов МОУ СОШ №16;
- Терехин Дмитрий Владимирович - учитель физической культуры МБОУ СОШ №27;
Участники провели самопрезентации и рассказали о себе. Впереди у них испытания: "Учитель-профессионал", "Учитель-мастер".
Четверо финалистов примут участие в заключительном испытании - "Учитель-лидер".
Имя победителя станет известно 25 марта. Победитель и три призера будут представлять Тверь на региональном этапе конкурса.