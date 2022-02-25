В Твери начался муниципальный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022"

В Твери выбирают "Учителя года" Фото: администрация Твери

24 февраля в тверском Дворце творчества детей и молодежи состоялось торжественное открытие муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022".

Конкурс профессионального мастерства среди педагогов проводится в Твери в 31-й раз. Впервые участники представили жюри "Медиавизитки" - видеоролики с рассказами о своих профессиональных достижениях.

В очных турах примут участие 12 учителей:

- Сурова Жанна Юрьевна – учитель математики МОУ «Многопрофильная гимназия №12»;

- Дмитриев Сергей Вячеславович - учитель географии МОУ «Тверской лицей»;

- Куликова Карина Владимировна - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №42;

- Кочеткова Любовь Вячеславовна - учитель начальных классов МБОУ СОШ №34;

- Скапачева Елена Ивановна - учитель начальных классов МБОУ ЦО им. А.Атрощанка;

- Химченко Екатерина Андреевна - учитель музыки МОУ СОШ №14;

- Чашкина Ольга Евгеньевна - учитель физики МБОУ СОШ №18;

- Смирнов Алексей Борисович - учитель физики МОУ СОШ №25;

- Морозова Анна Михайловна - учитель истории и обществознания МОУ СОШ №40;

- Воронков Марк Евгеньевич - учитель информатики МОУ СОШ №20

- Мендаленков Михаил Михайлович - учитель начальных классов МОУ СОШ №16;

- Терехин Дмитрий Владимирович - учитель физической культуры МБОУ СОШ №27;

Участники провели самопрезентации и рассказали о себе. Впереди у них испытания: "Учитель-профессионал", "Учитель-мастер".

Четверо финалистов примут участие в заключительном испытании - "Учитель-лидер".

Имя победителя станет известно 25 марта. Победитель и три призера будут представлять Тверь на региональном этапе конкурса.