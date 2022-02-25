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Общество25 февраля 2022 6:21

Депутаты и общественность обсуждают дорожную кампанию 2022 года в Твери

В планах на ремонт - 50 улиц
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери отремонтируют 50 участков дорог Фото: администрация Твери

В Твери отремонтируют 50 участков дорог Фото: администрация Твери

В Твери продолжается подготовка к кампании по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подготовку к ремонтной кампании обсудили на встрече депутатов и обществнности в администрации города.

В 2022 году в Твери в рамках нацпроекта планируется отремонтировать порядка 50 объектов улично-дорожной сети города.

Для оценки качества ремонта будут созданы рабочие комиссии с участием представителей контролирующих органов, специалистов департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, депутатов, представителей общественных организаций.