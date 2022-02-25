В Твери оштрафовали по нескольким статьям пьяного водителя, совершившего ДТП

Водителя задержали за нарушения Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 21 февраля на набережной Афанасия Никитина, в районе дома №142 в Твери.

55-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Солярис", не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля "Рено Логан" и столкнулся с ним.

Виновник ДТП с места аварии скрылся. В аварии пострадал 28-летний пассажир.

Группа розыска нашла нарушителя. На водителя были составлены административные материалы сразу по нескольким статьям и наказали за "пьяное" ДТП, отсутствие страховки и аварию с пострадавшим.