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Общество24 февраля 2022 17:39

Проезд по платной трассе в Тверской области подорожает с 25 февраля

Изменятся тарифы на всех участках
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Меняется стоимость проезда по платным трассам

Меняется стоимость проезда по платным трассам

Фото: ПТО

Водителей предупредили о повышении стоимости проезда по платным трассам с 25 февраля. Тарифы на проезд изменятся на автодорогах М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", которая проходит по всей территории Тверской области. Об этом сообщает ГК "Автодор".

Проезд по участку магистрали М-11 от Солнечногорска до Твери, протяженностью 89 км, подорожает на 30 рублей. От Санкт-Петербурга до Твери - на 140-150 рублей.

Стоимость проезда для легковых автомобилей по всему платному ЦКАД от М-10 "Россия" до деревни Лисинцево, протяженностью 260 километров, увеличится на 135 рублей. На коротких маршрутах цена изменится на 5-15 рублей. На ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута.