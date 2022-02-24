Ушёл из жизни доцент Тверского государственного технического университета Борис Кузнецов

Борис Кузнецов ушел из жизни 21 февраля Фото: tstu.tver.ru

В Твери 21 февраля 2022 года после тяжелой болезни скончался доцент факультета природопользования и инженерной экологии и кафедры "Гидравлика, теплотехника и гидропривод" ТвГТУ Борис Кузнецов. Некролог опубликован на сайте вуза.

Борис Фокич с 1969 года был связан с Калининским политехническим институтом (ныне Тверским государственных техническим университетом): ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры "Теплотехника", зам. декана факультета химического машиностроения (1972-1975гг), зав. аспирантурой (1978-1979 гг), зав. кафедрой "Теплотехника" (1984-1987), а с 1993 года – доцент кафедры "Гидравлика, теплотехника и гидропривод".

- Автор более 60 научных статей, патентов, авторских свидетельств, свидетельств о регистрации компьютерных программ, методических разработок, за свою научно-педагогическую деятельность Борис Кузнецов проявил себя как чрезвычайно ответственный человек, всегда доброжелательно относящийся к студентам и коллегам по кафедре, в результате чего снискал заслуженное уважение в коллективе, - вспоминают о преподавателе коллеги.

Прощание с Борисом Кузнецовым состоится 25 февраля в 10:15 утра в храме возле Областной клинической больницы.