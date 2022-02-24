Спасатели ведут мониторинг прибрежных зон водоемов в Твери

Спасатели патрулируют прибрежные зоны водоемов Фото: администрация Твери

В Твери сотрудники городского спасательного отряда проводят профилактические рейды и мониторинги прибрежных зон водоемов.

В связи с потеплением выход на лед представляет опасность для жизни людей - становится хрупким и ломким. Переходы через Волгу ограничены, размещены информационные аншлаги.

Водоемы города патрулирует подвижный спасательный пост. Спасатели напоминают гражданам о мерах безопасности.

Будьте осторожны, не оставляйте без присмотра детей!