Спасатели ведут мониторинг прибрежных зон водоемов в Твери

Спасатели патрулируют прибрежные зоны водоемов Фото: администрация Твери
В Твери сотрудники городского спасательного отряда проводят профилактические рейды и мониторинги прибрежных зон водоемов.
В связи с потеплением выход на лед представляет опасность для жизни людей - становится хрупким и ломким. Переходы через Волгу ограничены, размещены информационные аншлаги.
Водоемы города патрулирует подвижный спасательный пост. Спасатели напоминают гражданам о мерах безопасности.
Будьте осторожны, не оставляйте без присмотра детей!