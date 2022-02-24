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Общество24 февраля 2022 17:05

Подрядчика оштрафовали за плохую уборку снега в Пено Тверской области

Предприниматель заплатит 20 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подрядчик оштрафован за неубранный снег

Подрядчик оштрафован за неубранный снег

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В январе 2022 года прокуратурой Пеновского района в результате обследования дорожно-уличной сети поселка Пено установлено, что подрядчиком – индивидуальным предпринимателем допущены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения. В частности, не убран снег с дорог.

Прокуратурой в отношении ИП вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначен штраф в 20 000 рублей.

Также предпринимателю внесено представление, после рассмотрения которого, произведена очистка дорог.