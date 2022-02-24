Подрядчика оштрафовали за плохую уборку снега в Пено Тверской области

Подрядчик оштрафован за неубранный снег Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В январе 2022 года прокуратурой Пеновского района в результате обследования дорожно-уличной сети поселка Пено установлено, что подрядчиком – индивидуальным предпринимателем допущены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения. В частности, не убран снег с дорог.

Прокуратурой в отношении ИП вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначен штраф в 20 000 рублей.

Также предпринимателю внесено представление, после рассмотрения которого, произведена очистка дорог.