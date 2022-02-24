Под Удомлей Тверской области во время работы на ЛЭП от удара током погиб электромонтёр

ЧП произошло в январе. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

ЧП произошло 18 января 2022 года. Электромонтёр, выполняя работы на линии воздушной ЛЭП около одного из домов деревни Моржевец Удомельского городского округа, был убит электрическим током.

По версии следствия, ответственный за производственную безопасность специалист "Удомельского РЭС" допустил монтёра к работе без соответствующего задания. В связи с этим возбуждено и расследуется расследуется уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"По уголовному делу сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс необходимых следственных действий по выяснению всех обстоятельств случившейся трагедии, сбору и закреплению доказательственной базы. Назначен комплекс необходимых экспертиз, анализируется интересующая следствие документация", - сообщает пресс-служба Су СКР по Тверской области.

Следователи занимаются выяснением всех причин, приведших к трагедии.