Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 февраля 2022 16:26

Под Удомлей Тверской области во время работы на ЛЭП от удара током погиб электромонтёр

Причины трагедии выясняют следователи
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ЧП произошло в январе.

ЧП произошло в январе.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

ЧП произошло 18 января 2022 года. Электромонтёр, выполняя работы на линии воздушной ЛЭП около одного из домов деревни Моржевец Удомельского городского округа, был убит электрическим током.

По версии следствия, ответственный за производственную безопасность специалист "Удомельского РЭС" допустил монтёра к работе без соответствующего задания. В связи с этим возбуждено и расследуется расследуется уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"По уголовному делу сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс необходимых следственных действий по выяснению всех обстоятельств случившейся трагедии, сбору и закреплению доказательственной базы. Назначен комплекс необходимых экспертиз, анализируется интересующая следствие документация", - сообщает пресс-служба Су СКР по Тверской области.

Следователи занимаются выяснением всех причин, приведших к трагедии.