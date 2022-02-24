По факту избиения школьника в Твери проверку начала прокуратура

По факту ЧП прокуратура проводит проверку Фото: архив "КП"
Прокурором Тверской области Сергеем Лежниковым дано поручение прокурору Центрального района Твери провести проверку по факту избиения в центре Твери 11-летнего школьника.
Ребенка избили его сверстники 10 января 2022 года.Известно, что мальчик получил травму головы и был доставлен в больницу. Ранее по факту ЧП проверку начал Следственный комитет Тверской области.
В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетних и органов профилактики.