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Происшествия24 февраля 2022 14:28

По факту избиения школьника в Твери проверку начала прокуратура

11-летнего мальчика избили в центре города
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту ЧП прокуратура проводит проверку Фото: архив "КП"

По факту ЧП прокуратура проводит проверку Фото: архив "КП"

Прокурором Тверской области Сергеем Лежниковым дано поручение прокурору Центрального района Твери провести проверку по факту избиения в центре Твери 11-летнего школьника.

Ребенка избили его сверстники 10 января 2022 года.Известно, что мальчик получил травму головы и был доставлен в больницу. Ранее по факту ЧП проверку начал Следственный комитет Тверской области.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетних и органов профилактики.