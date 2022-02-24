Следственный комитет России напомнил об ответственности за проведение несанкционированных акций в Тверской области

Следственный комитет России напомнил об ответственности за проведение несанкционированных Фото: Евгения ГУСЕВА

Следственный комитет Российской Федерации предупредил жителей регионов, в том числе и Тверской области, об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций, в связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.

- Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной, - напоминают в ведомстве и обращают внимание, что предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителям власти.

Все факты подобных правонарушений получат правовую оценку, а лица, совершившие противоправные действия, понесут ответственность за свои действия.