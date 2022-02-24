Управляющий в Тверской области обокрал хозяйку-москвичку на пять миллионов рублей

Технику и вещи мужчина вывозил в течение двух лет Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию о краже заявила 47-летняя жительница Москвы. Женщина пояснила, что из ее дома в Калязинском районе совершена кража. В загородном доме она обнаружила пропажу снегохода, бензотриммера, газонокосилки, квадроцикла, гидроцикла, электродрели и джакузи. Также из дома пропали строительные материалы. Ущерб составил 5,5 млн рублей.

Полицейские провели розыскные мероприятия и вышли на след подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Калязина, работавший управляющим в доме потерпевшей, пока она жила в Москве. Мужчина отвечал за охрану и хозяйственную деятельность, ему были доверены ключи от помещений и техники.

- В течение двух лет злоумышленник вывозил имущество с территории домовладения к себе домой, - рассказали в полиции.

Подозреваемый задержан и рассказал, что имущество планировал использовать в личных целях. По статье "Кража" на него завели уголовное дело.