За два дня в Тверской области остановили 27 пьяных водителей

На дорогах Тверской области прошел "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В праздничные дни с 22 по 23 февраля Госавтоинспекция Тверской области проверяла водителей на состояние опьянения. Всего за время рейда "Контроль трезвости" остановлено 27 водителей с признаками опьянения, семь из них - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам: 02, 102 или 112.