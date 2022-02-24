Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 13:36

За два дня в Тверской области остановили 27 пьяных водителей

В регионе прошел "Контроль трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На дорогах Тверской области прошел "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

На дорогах Тверской области прошел "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В праздничные дни с 22 по 23 февраля Госавтоинспекция Тверской области проверяла водителей на состояние опьянения. Всего за время рейда "Контроль трезвости" остановлено 27 водителей с признаками опьянения, семь из них - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам: 02, 102 или 112.