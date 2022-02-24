Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 13:32

В Тверской области выделят свыше 29 млн рублей на развитие спортивных и творческих секций

Об этом сообщает правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В областном правительстве прошло заседании бюджетной комиссии.

В областном правительстве прошло заседании бюджетной комиссии.

Фото: ПТО

29,6 млн рублей будет выделено в рамках выполнения задач нацпроекта "Образование" на создание новых мест в спортивных и творческих секциях для детей Верхневолжья. Вопрос рассмотрен на заседании областной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В общеобразовательные организации Тверской области для развития секций и кружков будут закуплены лыжи, мячи, гантели, гимнастические маты, спортивная форма, а также палатки, 3D-принтеры и мольберты.

Областной детско-юношеской спортивной школе им. Ю.А. Кириллова отдельно выделят 855 тыс. рублей. Средства пойдут на организацию поездок ее воспитанников на всероссийские и другие соревнования.

Свыше 860 тыс. рублей также направят на создание доступной среды в учреждениях дополнительного образования. К примеру, на станции юннатов и в Центре юных техников в Твери проведут работы по оснащению входов приспособлениями для маломобильных граждан.