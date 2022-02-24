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Происшествия24 февраля 2022 12:17

Более полутора миллиона рублей перевел мошенникам житель Тверской области

Мужчину обманул лжебанкир
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери перевел мошенникам 1,7 млн рублей

Житель Твери перевел мошенникам 1,7 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральный отдел полиции Твери обратился 50-летний местный житель и сообщил, что неизвестный похитил у него 1,7 млн рублей.

Потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что мошенники пытаются похитить накопления владельца счета. Для сохранности денег мужчина перевел 1 718 000 рублей на указанные ему счета. После этого связь прервалась.

Личность звонившего устанавливается. Возбуждено уголовное дело.